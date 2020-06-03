Новости
Возможность разрешить рыбакам-любителям продавать добычу обсуждают в Росрыболовстве

Поймал и продал: рыбакам-любителям ищут условия для реализации уловов

Магаданская, Мурманская и Томская области могут стать пилотными площадками для эксперимента с разрешением рыбакам-любителям продавать излишки уловов. Подходы к реализации этой инициативы обсуждаются в Росрыболовстве.

Основных концепций продажи уловов, полученных гражданами в ходе любительского рыболовства, сейчас две. Первая из них предлагает не относить такую торговлю к предпринимательской деятельности – по аналогии с продажей добытой на охоте дичи или собранных в лесу грибов и ягод. При этом объем реализуемой продукции должен ограничиваться нормами суточного вылова, прописанными в правилах рыболовства для конкретного региона.

Второй подход предусматривает получение рыбаками-любителями патентов для реализации выловленной рыбы и введение нового вида квот «для любительского (товарного) рыболовства». Обладатели патентов будут обязаны вести соответствующую отчетность и доставлять уловы в утвержденные места выгрузки для контроля.

И в том, и в другом случае регулятор считает важным закрепить в законе понятие «продукция любительского рыболовства», чтобы определить точный перечень видов водных биоресурсов, которые рыбаки могут продавать самостоятельно. Это позволит избежать чрезмерной нагрузки на запасы ценных и уязвимых видов. Кроме того, предлагается установить ограничения на транспортировку любительских уловов.

На заседании Общественного совета при Росрыболовстве 28 мая замруководителя ведомства Василий Соколов подчеркнул, что обе концепции вынесены на публичное обсуждение с участием силовых и надзорных структур – ФСБ, МВД, Пограничной службы, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, а также глав регионов. «Предварительные результаты: три региона выступили за, остальные – против или не проявили интереса», – уточнил он.

Как сообщает корреспондент Fishnews, даже в этих регионах взгляды на практическую реализацию права граждан продавать то, что они наловили, расходятся. Если Мурманская область изначально выступала за патентную систему, то Магаданская область поддержала вариант с максимально простым администрированием.

В Росрыболовстве считают целесообразным начать с пилотного проекта и в случае положительного решения проводить эксперимент только в тех регионах, которые готовы и хотят в нем участвовать – на сегодняшний день это Магаданская, Мурманская и Томская области. «Но и все риски, которые были озвучены, мы не сбрасываем со счетов, анализ проводится», – подчеркнул Василий Соколов.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: магаданская областьмурманскроспотребнадзорросрыболовствороссельхознадзор
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

В непростых условиях отрасль работает стабильно

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Лев БОЧАРОВ

Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр КОЗЛОВ

Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Все материалы

Интервью

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Коронавирус бросил нам новые вызовы

Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Заводы Главрыбвода перестраиваются на более ценные виды рыб

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Виктор ЛИТВИНЕНКО. Фото пресс-службы РРПК

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Виктор ЛИТВИНЕНКО

Сезон «А» стал для РРПК рекордным

Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Павел КОЛОТУШКИН

Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Павел КОЛОТУШКИН

Рыбалка для сахалинца – не просто работа

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Новое требование для промысла краба грозит потерями для отрасли

Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений КАБАНОВ

Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки

Евгений КАБАНОВ

Отрывать от рыбаков отраслевую науку недопустимо

Все материалы

Крупным планом

Замороженный улов северной креветки

Северная креветка завоевывает рынок

Конструкторское бюро «Восток» разработало проект среднего траулера, по характеристикам соответствующий целому ряду различных типов объектов инвестиций

Азимут на восток

АРПП укрепляет позиции

АРПП укрепляет позиции

По итогам прошлого года предприятия Росрыбхоза произвели 204,5 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры

Совет Росрыбхоза утвердил новые задачи

Все материалы

События

На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» стала еще популярнее

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.