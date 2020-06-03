03 июня 2020 года

Поймал и продал: рыбакам-любителям ищут условия для реализации уловов

Магаданская, Мурманская и Томская области могут стать пилотными площадками для эксперимента с разрешением рыбакам-любителям продавать излишки уловов. Подходы к реализации этой инициативы обсуждаются в Росрыболовстве.

Основных концепций продажи уловов, полученных гражданами в ходе любительского рыболовства, сейчас две. Первая из них предлагает не относить такую торговлю к предпринимательской деятельности – по аналогии с продажей добытой на охоте дичи или собранных в лесу грибов и ягод. При этом объем реализуемой продукции должен ограничиваться нормами суточного вылова, прописанными в правилах рыболовства для конкретного региона.

Второй подход предусматривает получение рыбаками-любителями патентов для реализации выловленной рыбы и введение нового вида квот «для любительского (товарного) рыболовства». Обладатели патентов будут обязаны вести соответствующую отчетность и доставлять уловы в утвержденные места выгрузки для контроля.

И в том, и в другом случае регулятор считает важным закрепить в законе понятие «продукция любительского рыболовства», чтобы определить точный перечень видов водных биоресурсов, которые рыбаки могут продавать самостоятельно. Это позволит избежать чрезмерной нагрузки на запасы ценных и уязвимых видов. Кроме того, предлагается установить ограничения на транспортировку любительских уловов.

На заседании Общественного совета при Росрыболовстве 28 мая замруководителя ведомства Василий Соколов подчеркнул, что обе концепции вынесены на публичное обсуждение с участием силовых и надзорных структур – ФСБ, МВД, Пограничной службы, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, а также глав регионов. «Предварительные результаты: три региона выступили за, остальные – против или не проявили интереса», – уточнил он.

Как сообщает корреспондент Fishnews, даже в этих регионах взгляды на практическую реализацию права граждан продавать то, что они наловили, расходятся. Если Мурманская область изначально выступала за патентную систему, то Магаданская область поддержала вариант с максимально простым администрированием.

В Росрыболовстве считают целесообразным начать с пилотного проекта и в случае положительного решения проводить эксперимент только в тех регионах, которые готовы и хотят в нем участвовать – на сегодняшний день это Магаданская, Мурманская и Томская области. «Но и все риски, которые были озвучены, мы не сбрасываем со счетов, анализ проводится», – подчеркнул Василий Соколов.

Fishnews