10 июня 2020 года

Вахтовики на Камчатке пройдут тест на коронавирус в аэропорту

Дополнительные меры по борьбе с COVID-19 вводятся в Камчатском крае. Все, кто прилетает на вахтовые работы в составе организованных групп, будут сдавать экспресс-тест на инфекцию.

Экспресс-тестирование в аэропорту будет развернуто с 11 июня, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства. Такая проверка не будет освобождать прилетающих от обязательного двухнедельной изоляции.

«В любом случае прилетающие граждане, при наличии прописки в Петропавловске, Елизове или Вилючинске, должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию, а лица без такой прописки на этот же срок отправляются в обсервацию», – отметил врио губернатора Владимир Солодов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Глава Камчатского края также поставил задачу тщательно проверить соблюдение требований безопасности и размещения работников на предприятиях рыбной отрасли в отдаленных районах.

«Необходимо усилить контроль и на месте удостовериться, как обстоят дела у рыбаков на побережье. То, что мне сегодня докладывают, что нарушений практически нет, не означает, что их нет на самом деле. В ближайшее время врио министра рыбного хозяйства Андрей Здетоветский вылетит и проверит береговые заводы. Регулярные проверки – это наша гарантия, что решения штаба реализуются на практике», – подчеркнул Владимир Солодов.

Как сообщили в пресс-службе, среди приезжих работников на рыбохозяйственных предприятиях края выявлены 49 случаев заражения COVID-19. Случаев заражения жителей края от сезонных рабочих рыбозаводов не зафиксировано.

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