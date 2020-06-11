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Глава Камчатки Владимир СОЛОДОВ ответил на вопросы о будущем региона. Фото пресс-службы краевого правительства

Владимир Солодов: Рыбная отрасль Камчатки получит новую стратегию развития

Глава Камчатского края Владимир Солодов поручил подготовить новую стратегию развития рыбохозяйственного комплекса. Документ будет разработан в ближайшее время и отразит важнейшие вопросы.

«Мы уже договорились с крупнейшими рыбохозяйственными предприятиями, что мы инициируем разработку новой стратегии развития рыбохозяйственного комплекса», – сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов во время прямой линии.

В стратегии будут отражены меры поддержки федерального, краевого уровня, реализация новых инвестиционных проектов в комплексном виде, рассказал руководитель региона.

Документ поручено подготовить до 15 августа, утвержден он будет до конца года, заявил Владимир Солодов.

Рыбная отрасль – одна из приоритетных в развитии региона, подчеркнул ранее глава Камчатского края. Последние годы рыбное хозяйство демонстрирует очень хорошие темпы, многое сделано.

Отдельно на прямой линии Владимир Солодов остановился на теме доступности рыбопродукции для жителей края, сообщает корреспондент Fishnews. Уже с 23 июня будет запущен проект по снижению цен на рыбу, причем работа будет вестись на постоянной основе, пообещал глава региона. В программе участвуют рыбохозяйственные предприятия и организации торговли. При этом для каждого покупателя должно быть понятно, каким образом складывается цена.

За 2019 г. камчатские рыбаки добыли более 1,5 млн тонн водных биоресурсов – регион традиционно лидирует в этой сфере. Рыбопромышленные компании реализуют проекты по строительству береговых заводов, обновлению флота. При этом в крае действует целый ряд мер поддержки отрасли.

Fishnews

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