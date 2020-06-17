17 июня 2020 года

Сенаторы высказались за поправки в закон о рыболовстве

Профильный комитет СФ поддержал законопроект, закрепляющий возможность вести промысел неквотируемых видов во внутренних водоемах без договора пользования рыболовным участком. Если участки на водоеме сформированы, договор понадобится.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассмотрел законопроект о внесении изменений в закон «О рыболовстве…» в части совершенствования правового регулирования отдельных видов рыболовства. Его авторами выступили депутаты Госдумы Александр Гордеев, Владимир Кашин и Владимир Блоцкий.

Законопроект вносит точечные поправки в положения, регулирующие промышленное и прибрежное рыболовство, а также устраняет некоторые избыточные требования. В частности, уточняется, что для промысла неквотируемых видов водных биоресурсов во внутренних водоемах не обязательно наличие договора пользования рыболовным участком. Договор нужен, только если такие участки на водоеме выделены.

Новая редакция предлагается для требования о территориальной регистрации предприятий, занимающихся прибрежным рыболовством. Как отметил член комитета Игорь Зубарев, это сделано, чтобы избежать разночтений. Теперь в формулировке указывается необходимость регистрации в любом прибрежном субъекте РФ, относящемся к рыбохозяйственному бассейну, где ведется промысел.

Еще одна инициатива касается распределения квот добычи водных биоресурсов во внутренних водных объектах как органами исполнительной власти регионов, так и федеральным регулятором. «Поскольку организация и регулирование промышленного рыболовства анадромных видов рыб во внутренних водных объектах отнесены к полномочиям федеральных органов власти», – сообщили Fishnews в пресс-службе СФ.

Законопроект признает утратившей силу норму, связанную с уже неактуальным условием перехода прав на добычу водных биоресурсов от одного лица к другому лицу. Кроме того, с учетом правоприменительной практики предлагается освободить рыбаков от необходимости подавать заявление о выборе вида рыболовства, если они не собираются заниматься прибрежным промыслом.

«Заявление об осуществлении вида рыболовства, которое предполагается вести в расчетном году, необходимо будет подавать только при выборе осуществления прибрежного рыболовства, тогда как обязанность по подаче соответствующего заявления, в случае осуществления промышленного рыболовства исключается», – рассказал Игорь Зубарев.

Он добавил, что комитет поддержал законопроект, поскольку его принятие будет способствовать созданию условий для повышения эффективности промышленного и прибрежного рыболовств, а также устранит пробелы в действующем законодательстве.

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