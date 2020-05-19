19 мая 2020 года

Депутаты подготовили поправки в закон о рыболовстве

Депутаты Госдумы Алексей Гордеев, Владимир Кашин и Владимир Блоцкий внесли на рассмотрение нижней палаты проект изменений федерального закона о рыболовстве.

Законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» в части совершенствования правового регулирования отдельных видов рыболовства» опубликован в базе Госдумы.

Поправки подготовлены с учетом правоприменительной практики, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты предлагают предусмотреть, что промышленное рыболовство нужно осуществлять на основании договора пользования рыболовным участком только в том случае, если региональный перечень РЛУ содержит участки для промрыболовства на этом водном объекте.

Это позволит учесть, что РЛУ есть не всех внутренних водных объектах, отмечено в сопроводительных материалах к законопроекту.

Закон предусматривает требование к регистрации пользователей, занимающихся прибрежным рыболовством, сообщает корреспондент Fishnews. Депутаты предлагают предусмотреть, что в районах действия международных договоров юридические лица и ИП должны быть зарегистрированы «в любом прибрежном субъекте РФ, к территории которого прилегают внутренние морские воды Российской Федерации и (или) территориальное море Российской Федерации».

Также предлагается предусмотреть, что квоты добычи во внутренних водных объектах распределяются не только региональными властями, но и федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

Еще одно нововведение – предусмотреть, что если пользователь собирается осуществлять только промышленное рыболовство, то заявление о выборе вида рыболовства не подается.

Fishnews