17 июня 2020 года

Для промысла в Камчатском заливе скорректировали график

Краевая комиссия по анадромным сдвинула проходной период для пропуска ранней формы нерки в Камчатском заливе и бассейне реки Камчатка. Общий вылов лососей по региону превысил 2 тыс. тонн – основная путина еще впереди.

Напомним, что в этом году приняты особые меры, чтобы обеспечить воспроизводство ранней формы нерки бассейна реки Камчатка. Сроки начала промысла в Камчатском заливе были увязаны с пропуском производителей на нерестилища. Пользователи отказались от промышленного лова на реке Камчатка. Также региональная комиссия по анадромным предусмотрела пропускные периоды для промышленного и традиционного рыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, согласно новому решению, это период с 00:00 27 июня по 00:00 часов 3 июля для пропуска ранней формы нерки на завершающей фазе ее нерестового хода и с 00:00 12 июля до того, как пропуск кеты и поздней формы нерки достигнет 70-100 тыс. экземпляров каждого вида.

Вылов красной рыбы на Камчатке превысил 2 тыс. тонн, сообщил на онлайн-конференции Fishnews председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Основной объем приходится на Камчатский залив. Достигнуты хорошие показатели по пропуску ранней нерки – это создает хороший задел для воспроизводства, отметил руководитель объединения.

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