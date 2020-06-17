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Рыбопромысловые судна на Дальнем Востоке

Экипажи обязали проходить обсервацию только на берегу

Роспотребнадзор предписал обязательную береговую 14-дневную изоляцию для экипажей, прибывших на смену коллегам. Условие обсервации не на борту судна создает дополнительные сложности предприятиям, отмечают в отраслевом сообществе.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в письме от 9 июня дала территориальным органам этого ведомства дополнительные разъяснения о порядке смены экипажей морских и речных судов в связи с пандемией коронавируса, сообщает корреспондент Fishnews.

«При смене экипажа морского (речного) судна, вновь прибывшие члены экипажа, до входа на судно, размещаются в местах временного пребывания … для наблюдения за состоянием их здоровья на срок 14 календарных дней до дня отправки судна, а также проведения лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию», – сказано в письме.

Также дается разъяснение по местам обсервации. Для этих целей надлежит использовать «гостиницы, пансионаты, санатории, дома и базы отдыха». Здесь предполагается «размещение до четырех человек в помещениях, выход запрещен, ежедневная уборка с дезинфектантами, обработка посуды и кухонного инвентаря».

Требования вызвали вопросы в рыбной отрасли. Комментируя письмо главы Роспотребнадзора на онлайн-конференции Fishnews, президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак подчеркнул, что ранее при смене экипажей допускалась 14-дневная обсервация на борту судна до выхода в рейс. Новые ограничения ужесточают эти требования, отметил он.

«Теперь предприятиям нужно арендовать место для размещения членов экипажа и в этом месте организовать круглосуточную охрану, питание, медицинское наблюдение и тестирование», – сказал глава АДМ. По его мнению, это осложнит замену экипажей. «Сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. Рыбодобывающие предприятия в первую очередь заинтересованы в недопущении инфекции на борт судна. Сейчас нужно понять, как на практике выполнять эти новые требования», – обрисовал ситуацию руководитель объединения.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов отметил, что необходимо тщательно изучить новые требования. «Может быть, это можно делать в условиях домашней самоизоляции, если это местные жители», – предположил он.

«Просто общежитие не подходит, поэтому есть сложности. Давайте думать, как выйти из этого положения», – обратился к коллегам руководитель АРПП.

Также на конференции обсуждалась ситуация с завозом работников на лососевую путину. Как организованы меры безопасности и какие возникают вопросы, рассказали председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, руководитель Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

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