18 июня 2020 года

Приказы Минрыбхоза СССР отсекли «регуляторной гильотиной»

Недействующими признаны еще свыше 450 актов советских госорганов - работа по отмене устаревших норм ведется в рамках реформы госконтроля. В перечень вновь попали документы в сфере рыбного хозяйства.

Акты признаются недействующими постановлением правительством РФ от 13 июня 2020 г. № 857. Напомним, предыдущие партии устаревших советских документов «пускали под нож» в январе и феврале.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в новый список попали приказы Министерства рыбного хозяйства СССР:

– от 14 декабря 1982 г. № 533 «О нормативах численности и типовых структурах морских рыбных портов»;

– от 24 апреля 1985 г. № 241 «Об утверждении отраслевого сборника нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству»;

– от 21 апреля 1986 г. № 220 «Об утверждении «Методических указаний по организации оперативного и бухгалтерского учета в рыбоводных хозяйствах системы Минрыбхоза СССР»;

– от 30 июня 1986 г. № 349 «Об утверждении Правил охраны и промысла морских млекопитающих»;

– от 12 апреля 1989 г. № 180 «О введении в действие «Положения о ремонте судов флота рыбной промышленности»;

– от 19 апреля 1989 г. № 199 «Об утверждении единых технологических норм расхода сырья при производстве пищевой рыбопродукции из океанических рыб».

Все эти документы признаны не действующими на территории Российской Федерации.

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