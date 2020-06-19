19 июня 2020 года

РРПК: Для новых траулеров – только лучшие специалисты

«Русская рыбопромышленная компания» готовится к получению первых судов нового флота. Подготовка будущих экипажей супертраулеров уже идет полным ходом.

В конце марта в Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях прошел спуск на воду первого супертраулера в серии из десяти 108-метровых судов, заказанных «Русской рыбопромышленной компанией» (РРПК). Головное судно серии «Капитан Вдовиченко» рыбаки рассчитывают получить в 2021 г.

Параллельно в компании ведется планомерная работа по поиску и подбору специалистов для нового флота. Как сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК, прошедших отбор кандидатов ждет дополнительное обучение, поскольку оборудование и системы современных судов крайне требовательны к квалификации персонала – от палубного матроса до комсостава.

По словам начальника департамента управления персоналом РРПК Владимира Павловского, подготовку проходят практически все члены экипажа. Например, специалистов судомеханической службы обучают в Германии на базе компании MAN – одного из мировых лидеров в производстве судовых двигателей. Со спецификой новых судов знакомится и штурманский состав, и механики, и специалисты, обслуживающие тралы, рыбофабрики и другое оборудование.

«Мы тщательно отбираем кандидатов, посылаем их на обучение и включаем для обкатки в действующие экипажи. Как только позволит ситуация с коронавирусом, будем направлять людей на строящиеся суда для ознакомления с техникой, ее освоения, участия в испытаниях», – отметил Владимир Павловский.

Он подчеркнул, что предпочтение отдается грамотным морякам, владеющим английским языком, имеющим опыт работы в международных экипажах, на современных судах, в том числе с высокой степенью автоматизации. На некоторые позиции компания рассматривает даже кандидатуры иностранных специалистов, например технологов по производству сурими – в нашей стране их практически нет.

Ждут на новых супертраулерах и молодежь – выпускников морских вузов и ссузов. РРПК уже не первый год развивает партнерство с ведущими учебными заведениями Дальнего Востока, которые готовят морских специалистов, оказывая им поддержку в плане как обновления технической базы, так и прохождения курсантами практики.

«Мы привлекаем состоявшихся профессионалов на руководящие ключевые позиции, но мы также открыты для молодых сотрудников и предлагаем им понятную карьерную лестницу, – заявил Владимир Павловский. – Наша кадровая политика направлена на поиск и удержание лучших из лучших и на взращивание тех людей, которые доверили нашей компании свою профессиональную карьеру».

Fishnews