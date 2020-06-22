22 июня 2020 года

Краба вернули промышленникам

Росрыболовство внесло изменения в приказ о распределении общих допустимых уловов по видам квот. Объемы краба, которые ошибочно были отведены под традиционное рыболовство, перешли для промышленного лова, рассказали в Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

Напомним, что в декабре Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) обратилась в Росрыболовство по поводу правомерности определения квот добычи крабов для традиционного рыболовства на 2020 г.

АПРОХК обратила внимание, что объем допустимого улова на эти цели вырос в 11 раз. В объединении предостерегли, что общины и физические лица из числа КМНС не имеют возможности добыть такое количество крабов без специализированных судов , а значит, будут перепродавать объемы. «Также крайне спорно, что краб является традиционным обьектом промысла, а высокооснащенное судно - традиционным орудием промысла», - заявили в ассоциации.

Спустя пять месяцев удалось добиться решения проблемы с квотами, рассказал Fishnews президент АПРОХК Сергей Рябченко. Приказом от 22 мая 2020 г. № 265 Росрыболовство внесло изменения в распределение ОДУ по видам квот. Приказом от 10 июня объемы были распределены между промышленными пользователями.

Fishnews