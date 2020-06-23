23 июня 2020 года

Япония получила лимиты российского лосося

В Москве завершилась 36-я сессия российско-японской смешанной комиссии по рыбному хозяйству. Также стороны провели межправительственные консультации по промыслу лососей судами Японии в исключительной экономзоне РФ в 2020 г.

Переговоры проходили в апреле и июне, в связи с эпидемиологической ситуацией обсуждение было организовано в дистанционном формате. Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, японскую – начальник управления развития воспроизводства Департамента рыболовства Японии господин Курохаги.

На 36-й сессии смешанной комиссии обсудили реализацию межправительственного соглашения в области рыбного хозяйства от 12 мая 1985 г. Стороны высоко оценили результаты выполнения программы научно-технического сотрудничества в 2019 г., утвердили программу на текущий год и проект программы на 2021 г., рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Участники переговоров рассмотрели меры Японии для восполнения запасов лососей в реках РФ и вопросы проведения совместных исследований.

В ходе консультаций по лососям Японии предоставили возможность добыть в 2020 г. в исключительной экономической зоне Российской Федерации на платной основе 125 тонн красной рыбы.

Кроме того, стороны договорились продолжить взаимодействие на уровне экспертов в межсессионный период. Планируется проработать ряд вопросов для обсуждения на очередных переговорах, которые состоятся в 2021 г. в Токио.

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