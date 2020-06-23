23 июня 2020 года

Китай решил дать кальмарам передохнуть

Бюро по рыболовству Минсельхоза КНР намерено ввести сезоны запрета на промысел кальмаров в юго-западной части Атлантического океана и восточной части Тихого океана. Мера направлена на восстановление популяций.

Ограничения введут для главных зон нереста кальмара Гумбольдта у Галапагосских островов (Эквадор) – с июля по сентябрь – и аргентинского кальмара-иллекса в водах Аргентины, Уругвая и Бразилии – с сентября по ноябрь, пишет The Marine Executive.

По его информации, Китай в первый раз вводит сезоны запрета на промысел в водах Мирового океана. Ряд экспертов считает это важным шагом вперед в управлении океаническими промыслами КНР, а также необходимой мерой для защиты промыслов кальмара. Другие специалисты говорят об ограниченном влиянии вводимых запретов и необходимости организовать более строгий надзор за добычей этих моллюсков.

The Marine Executive обращает внимание, что 10 основных промысловых видов кальмара имеют продолжительность жизни один год и умирают сразу после нереста. Поэтому их популяции особенно подвержены влиянию внешних факторов – Эль-Ниньо и других погодных аномалий и изменений окружающей среды. Кроме того, кальмары – объекты интенсивного промысла, поэтому многие их популяции уже облавливаются на неустойчивом уровне.

Аргентинский кальмар-иллекс и кальмар Гумбольдта чаще всего добываются именно океаническими судами КНР. По информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО ООН), уловы этих двух видов, а также тихоокеанского кальмара сокращаются четвертый год подряд, при этом добыча иллекса снизились заметнее всего.

Китай является главным добытчиком, продавцом и потребителем океанических кальмаров, сообщает корреспондент Fishnews. По словам главы Китайской национальной ассоциации океанического промысла Чэн Синьцзюна, доля рыбаков КНР в мировом промысле составляет 20%, при этом от 50 до 70% вылова Поднебесной приходится именно на открытое море.

В извещении китайского бюро по рыболовству говорится, что эффект от вводимых ограничений будут оценивать ежегодно. В зависимости от результатов планируется корректировать длительность запретов и географическую протяженность их зон.

Рыбаки Латинской Америки давно жалуются на китайских кальмароловов. В прошлом году промысловики Аргентины попросили власти республики не предоставлять стратегический доступ судам КНР в порты Патагонии.

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