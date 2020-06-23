23 июня 2020 года

ФАДН обобщит информацию о коренных народах

Правительство наделило новыми полномочиями Федеральное агентство по делам национальностей. Ведомство будет отвечать за учет представителей коренных малочисленных народов.

Напомним, что в феврале президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание федерального списка представителей коренных народов. Информация будет вноситься на основании заявления гражданина.

В списке будет в том числе информация о том, ведет или нет представитель КМНС традиционный образ жизни, состоит ли он в общине, сведения о его родственниках (с их письменного согласия).

Как сообщает корреспондент Fishnews, осуществлять учет и формировать список лиц, относящихся к коренным народам, будет Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Соответствующие полномочия предусмотрены в положении о ведомстве.

Агентство должно будет установить образцы заявлений о внесении сведений в перечень, о внесении изменений в список, об исключении из него гражданина. Также ФАДН определит порядок предоставления документов для КМНС.

Согласно закону, власти должны будут использовать информацию из перечня для того, чтобы обеспечить реализацию социальных и экономических прав представителей коренных народов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews