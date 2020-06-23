23 июня 2020 года

Камчатскую путину пока делает нерка

По данным на 22 июня, вылов тихоокеанских лососей в Камчатском крае составил более 3200 тонн. Основные объемы добычи пока приходятся на нерку.

Лососевая путина на Дальнем Востоке набирает обороты. Уловы красной рыбы уже демонстрируют все регионы, но первые крупные объемы традиционно дает Камчатка.

На 22 июня вылов тихоокеанских лососей в крае составил 3287 тонн, рассказал Fishnews председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Основной промысел по-прежнему идет в Усть-Камчатском районе, здесь рыбаки добыли 2930 тонн нерки. Напомним, что с 27 июня будет действовать период пропуска в Камчатском заливе и в бассейне реки Камчатка – такое решение приняла региональная комиссия по анадромным, чтобы обеспечить пропуск производителей ранней формы нерки на нерестилища.

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