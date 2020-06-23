23 июня 2020 года

В заявочную кампанию по инвестквотам внесли коррективы

Росрыболовство пока отменило сбор заявок на инвестиционные квоты под строительство объекта инвестиций типа Ф – среднетоннажного судна для промысла на Дальневосточном бассейне.

Напомним, что в феврале правительство РФ выпустило постановление о новых типах судов, при строительстве которых можно претендовать на инвестквоты. В список включили среднетоннажный траулер-процессор длиной не менее 50 м под объемы добычи минтая и сельди в Карагинской подзоне (тип В-1) и среднетоннажное рыбопромысловое судно длиной не менее 50 м под объемы вылова трески в Западно-Беринговоморской зоне, Чукотском море, палтусов и макруруса в Западно-Беринговоморской зоне (тип Ф). 21 февраля открылся прием заявок на инвестиционные квоты.

Сейчас сбор заявок на получение квот под строительство объекта инвестиций типа Ф отменен. Кампанию приостановили в связи с отсутствием объема общего допустимого улова трески в Чукотском море, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Уже подготовлены и направлены в Минсельхоз России соответствующие изменения в постановление правительства, рассказали в пресс-службе. Как только поправки будут утверждены, заявочная кампания по объекту инвестиций типа Ф продолжится.

В федеральном агентстве также обратили внимание, что продолжается сбор заявок на получение квот под строительство объекта инвестиций типа В-1.

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