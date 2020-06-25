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Руководитель Камчатки Владимир СОЛОДОВ пообщался с рыбаками поселка Октябрьский. Фото пресс-службы краевого правительства

Глава Камчатки обсудит с рыбаками развитие прибрежных поселков

Благоустройство и развитие рыбацких поселков – одна из важнейших задач, заявил руководитель Камчатского края Владимир Солодов. Заниматься ее комплексным решением глава региона будет совместно с рыбопромышленниками.

Развитие прибрежных территорий руководитель Камчатки Владимир Солодов обсудил с местными властями в ходе поездки в Усть-Большерецкий район, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Глава края сообщил о перспективах строительства дороги в Усть-Большерецкий район.

«Дорогу будем строить. Правда поэтапно, потому что больше 100 километров предстоит заасфальтировать. Это дело не одного года. Надеемся с вашей помощью получить на это федеральную поддержку», – сказал Владимир Солодов, отвечая на вопрос местных жителей.

Руководитель региона рассказал, что намерен уже в ближайшее время договориться с крупными рыбопромышленниками о совместном развитии и благоустройстве Октябрьского и других рыбацких поселков.

«Октябрьский – один из главных рыбных поселков страны и нашей Камчатки. И он должен выглядеть соответственно. Рыбаки и всё местное население должны жить в достойных условиях. Мы договорились с районными и поселковыми властями, с рыбопромышленниками, что в течение месяца выйдем на обсуждение комплексного развития поселка Октябрьский. Соберемся здесь и обсудим, как в перспективе четырех-пяти лет мы все вместе – край, федеральные органы власти, муниципалитет и рыбопромышленные предприятия – будем развивать побережье и приводить внешний вид наших рыбацких поселков в соответствие с тем социально-экономическим потенциалом, который здесь есть», – отметил Владимир Солодов.

Напомним, что глава Камчатского края поручил подготовить новую стратегию развития рыбохозяйственного комплекса. Документ будет разработан в ближайшее время и отразит важнейшие вопросы отрасли.

Fishnews

  • Руководитель Камчатки Владимир СОЛОДОВ пообщался с рыбаками поселка Октябрьский. Фото пресс-службы краевого правительства
  • Руководитель Камчатки Владимир СОЛОДОВ пообщался с рыбаками поселка Октябрьский. Фото пресс-службы краевого правительства
  • Встреча прошла на косе у поселка. Фото пресс-службы краевого правительства
  • Встреча прошла на косе у поселка. Фото пресс-службы краевого правительства
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