25 июня 2020 года

У рыбаков стало меньше согласований

С 25 июня приказ Минрыбхоза СССР о правилах охраны морского зверя признан недействующим. С этого времени подавать заявки на согласование захода в запретные зоны не требуется, напомнили в Сахалино-Курильском теруправлении Росрыболовства.

Приказ Министерства рыбного хозяйства СССР от 30 июня 1986 г. № 349 «Об утверждении Правил охраны и промысла морских млекопитающих» прекратил свое действие в рамках механизма «регуляторной гильотины». В ходе реформы контроля и надзора власти отменяют избыточные и устаревшие требования.

В связи с прекращением действия приказа с 25 июня Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства не будет принимать заявления (обращения) на получение разрешений (согласований) на заход в запретные зоны по охране морских млекопитающих Курил и острова Тюлений.

Отраслевое сообщество долгое время добивалось отмены устаревшего требования, решение принесет положительный эффект для экономики предприятий, заявили Fishnews руководители ассоциаций.

Fishnews