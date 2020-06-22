22 июня 2020 года

Рыбаки добились отмены устаревших правил

Правила охраны и промысла морских млекопитающих, утвержденные Минрыбхозом СССР в 1986 г., попали под «регуляторную гильотину». Представители рыбацкого сообщества прогнозируют положительный эффект этого решения для отрасли.

Работали давно

Отмена приказа Минрыбхоза СССР от 30 июня 1986 г. № 349 «Об утверждении Правил охраны и промысла морских млекопитающих» в рамках «регуляторной гильотины» стала следствием системной работы представителей рыбацкого сообщества, сообщил Fishnews президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

«Мы уже давно говорили об избыточности требований этого документа. По сути, сегодня он не нес никакой функциональной нагрузки, за исключением возможности лишний раз штрафовать капитанов судов за попадание в запретные зоны», – подчеркнул глава АРСО.

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) Вячеслав Бычков рассказал, как проводилась работа: «Когда начал функционировать механизм «регуляторной гильотины», то мы в составе рабочей группы по рыбной отрасли подготовили экономическое обоснование и внесли предложения по отмене этого документа в числе первых. Дальнейшее движение по этому приказу отслеживалось до самого конца».

Эффект – положительный

По мнению собеседников Fishnews, отмена приказа приведет к существенному положительному эффекту как для экономики рыбохозяйственных предприятий, так и для обеспечения безопасности мореплавания.

«На основании этого приказа контролирующие органы, в первую очередь пограничники, написали сотни протоколов на десятки миллионов рублей. Во-первых, документ устанавливал непонятные, никому не нужные обязанности по уведомлению о пересечении границ запретных зон. Во-вторых, он запрещал вести хозяйственную деятельность, не позволял рыбакам осуществлять перегрузы в таких зонах. Осуществлять перегрузы приходилось в открытом море, что в числе прочего сопряжено с опасностью для жизни и здоровья членов экипажей», - отметил Максим Козлов.

Вячеслав Бычков напомнил, что из-за приказа № 349 рыболовецкие суда в большинстве случаев не могли пользоваться Первым и Вторым Курильскими проливами. Меняя район промысла, они вынужденно делали крюк до Четвертого Курильского пролива, теряя порядка 20 часов промыслового времени. «По моей просьбе камчатская компания «Поларис» представила расчет своих издержек из-за невозможности пользоваться проливами. Только за 2017 год они потеряли на этом порядка 27 млн рублей - затраты на топливо и зарплаты, потери от амортизации, упущенной выгоды и так далее. Так что суммарный ущерб по отрасли просто запредельный», – обратил внимание руководитель АЯП.

Международных проблем не будет

Отмена приказа не повлечет осложнений для России в связи с международными обязательствами по охране морских животных, считают руководители отраслевых ассоциаций.

«Идеология механизма «регуляторной гильотины» заключается в том, что мы не можем некие важные правоотношения оставлять без внимания, они должны быть урегулированы», - подчеркнул Вячеслав Бычков.

По словам Максима Козлова, Росрыболовство учло существующие нормы по сохранению животного мира, в том числе международные, внеся необходимые поправки в бассейновые правила рыболовства.

Fishnews