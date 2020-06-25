25 июня 2020 года

Координировать спасения на морях будет правительство

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс торгового мореплавания. Взаимодействие федеральных и региональных органов власти и организаций при поисковых и спасательных операциях на море будет регулировать правительство.

Напомним, закон предусматривает внесение изменений в статью 5 КТМ. Ее дополнят пунктом 5: «При проведении поисковых и спасательных операций на море взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций осуществляется в порядке, устанавливаемом правительством Российской Федерации».

В третьем чтении поправки рассмотрели 23 июня. Как сообщает корреспондент Fishnews, закон приняли единогласно.

Ранее, перед голосованием в первом чтении, выступающие отмечали, что законодательство приводится в соответствие с новой структурой федеральных органов исполнительной власти и с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации ЧС. Планируется, что принятие поправок позволит повысить эффективность поисковых и спасательных операций на море.

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