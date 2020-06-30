30 июня 2020 года

Максим Бергеля: Последствия от запрета сетей будут самые тяжелые

Запрет плавных сетей на Амуре означает полную ликвидацию промышленного рыболовства во всех районах выше Николаевска-на-Амуре, – у предприятий нет альтернативных орудий лова, прокомментировали в Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края.

Запрет на использование плавных сетей в целях промышленного рыболовства на реке Амур, введенный приказом Минсельхоза от 11 июня 2020 г. № 320, вступит в силу с 7 июля. В Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК) называли сложившуюся ситуацию критической.

Как сообщил Fishnews председатель АРУК Максим Бергеля, для пользователей, работающих в русловой части Амура, год начался с крайне слабой корюшковой путины: «Все уловы остались в Николаевском районе, и те предприятия, которые все-таки вышли на путину, оказались в минусе».

Затем из-за неопределенности с выходом изменений территориальное управление Росрыболовства не начинало выдачу разрешений на вылов предприятиям, ведущим промысел плавными сетями. По словам Максима Бергели, в этих условиях решение об организации завоза людей на путину каждая компания принимала самостоятельно, на свой страх и риск.

«Приходится констатировать, что запрет плавных сетей означает полную ликвидацию промышленного рыболовства в Ульчском, Комсомольском, Амурском районах и даже частично в Николаевском районе. Дело в том, что те предприятия, которые исторически ловили сетями, ни финансово, ни технически не успеют найти им замену и, соответственно, выйти на промысел», – заявил председатель АРУК.

Напомним, что еще в 2018 г. на совещании по мерам регулирования промысла на Амуре замруководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил науке проработать вопрос об альтернативе плавным сетям. Годом ранее АРУК совместно с учеными провела свою работу в этом направлении. Но, как сообщили в ассоциации, все попытки создать такое орудие лова окончились неудачей.

Сильные течения, большие глубины и прочие природные факторы не позволяют использовать что-либо кроме плавных сетей выше Николаевска-на-Амуре, рассказал в интервью Fishnews представитель рыбаков Хабаровского края. Такие выводы были сделаны на основе работы специалистов Дальрыбвтуза, «т.е. нет основания не доверять полученным результатам», добавил он.

Сейчас АРУК продолжает диалог со специалистами Дальрыбвтуза по этому вопросу, ученые предлагают возможные варианты модернизации прежней разработки. Но, подчеркнул Максим Бергеля, эта работа в любом случае связана с финансовыми издержками для рыбацких предприятий и значительными временными затратами. «Об изменениях в правила рыболовства, вводящих полный запрет на плавные сети для промышленного рыболовства на Амуре, нам стало известно лишь 21 апреля. С учетом сроков, необходимых на разработку, изготовление и монтаж орудий лова, уложиться к осенней путине мы все равно не успевали», – отметил он.

Fishnews