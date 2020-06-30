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Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО

Приморье сохранило особый режим проезда к пунктам пропуска

В Приморском крае продлили режим электронной очереди для грузовиков, которые следуют из России в Китай. Региональные власти считают, что эта система может использоваться и после улучшения эпидемиологической ситуации.

Напомним, что в Приморье введен особый режим проезда грузовых автомобилей к пунктам пропуска в КНР – на основании электронных заявок. Власти объяснили такую меру стремлением не создавать очередей из машин в период пандемии коронавируса.

Губернатор края Олег Кожемяко подписал постановление о продлении режима до 31 июля, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«За прошедшее время система электронных очередей показала свою эффективность. Во-первых, удалось быстро и с минимальными неудобствами ликвидировать физическую очередь из автомобилей у пунктов пропуска. Во-вторых, такая система оказалось удобной для участников рынка – теперь и компании, и конкретные водители знают точную дату прибытия своего транспорта на границу, пересечение границы происходит без задержек и недоразумений, практически исключены злоупотребления, связанные с очередностью проезда. Поэтому правительство края решило продлить режим электронных очередей с незначительными изменениями, которые мы внесли с учетом опыта работы, до 31 июля. Пока это сделано в рамках противоэпидемических мероприятий, но в дальнейшем, возможно, электронные очереди к международным автомобильным пунктам пропуска будут действовать на постоянной основе и регламентироваться другими документами», – заявил зампред краевого правительства Константин Шестаков.

Напомним, что через автомобильные пункты пропуска в Приморье осуществляются в том числе поставки рыбной продукции и морепродуктов. Проблема пограничных переходов нуждается в системном решении с увеличением их пропускной способности, отмечают руководители отраслевых ассоциаций.

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