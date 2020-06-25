25 июня 2020 года

Бизнес опасается новых заторов перед крабовой путиной

У добытчиков краба межсезонье, и это несколько снизило остроту проблемы пограничного перехода «Краскино - Хуньчунь», но с началом основной путины вопрос с перемещением грузов встанет вновь, отметили участники онлайн-конференции Fishnews.

Сейчас нет массовых заходов судов с крабом, кроме того, в Приморском крае ввели особый режим проезда грузовиков к пограничным переходам в Китай - на основании электронных заявок. Таким образом, ситуация сгладилась, прокомментировал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Однако успокаиваться, конечно, рано, подчеркнули руководители отраслевых объединений. С сентября у предприятий, осваивающих краба, начнется основная путина, и велик риск, что проблема заторов встанет вновь. Об этом нужно думать уже сейчас, отметил глава АДК.

Вопрос важно решить не только с точки зрения работы краболовных компаний и международной торговли, заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Стоит обратить внимание и на эффект для края. Целый ряд компаний вложил средства в инфраструктуру для приемки живого краба - накопители, бассейны и т.д. Если товарные потоки перенаправят, пострадают портовые предприятия юга региона, где и так невелик выбор рабочих мест для населения. Поэтому очень важно, чтобы значение вопроса «Краскино» в полной мере понимали и правительство РФ, и краевые власти.

Отраслевые объединения добиваются, чтобы проблемы пункта пропуска получили системное решение. Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока наладила сбор информации о планируемых выгрузках морепродуктов в портах. АРПП и АДК взаимодействуют по вопросам «Краскино» с Минвостокразвития и полпредством президента в ДФО.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews