О работе с ОСМ расскажут по видеосвязи
ЦСМС обсудит с рыбаками вопросы нового порядка передачи данных в Отраслевую систему мониторинга. Видеоконференция пройдет 2 июля в 9:00 по московскому времени.
Также планируется обсудить работу портала ОСМ по формированию и подаче оперативной отчетности, статистической отчетности по форме 1-П (рыба), регистрацию судов и судовладельцев.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи, для подключения к видеоконференции нужно обратиться в подразделения ЦСМС. Вопросы можно прислать заблаговременно на электронный адрес 721@cfmc.ru.
Напомним, новый порядок передачи данных в Отраслевую систему мониторинга действует с 6 мая. Для его исполнения на сайте ЦСМС опубликовали специальные справочники.
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