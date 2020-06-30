30 июня 2020 года

О работе с ОСМ расскажут по видеосвязи

ЦСМС обсудит с рыбаками вопросы нового порядка передачи данных в Отраслевую систему мониторинга. Видеоконференция пройдет 2 июля в 9:00 по московскому времени.

Также планируется обсудить работу портала ОСМ по формированию и подаче оперативной отчетности, статистической отчетности по форме 1-П (рыба), регистрацию судов и судовладельцев.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи, для подключения к видеоконференции нужно обратиться в подразделения ЦСМС. Вопросы можно прислать заблаговременно на электронный адрес 721@cfmc.ru.

Напомним, новый порядок передачи данных в Отраслевую систему мониторинга действует с 6 мая. Для его исполнения на сайте ЦСМС опубликовали специальные справочники.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews