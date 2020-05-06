06 мая 2020 года

Не запутаться в кодах ОСМ помогут справочники

Вступил в силу новый порядок передачи данных в Отраслевую систему мониторинга. Для его исполнения на сайте ЦСМС опубликовали специальные справочники.

Новый порядок передачи данных определяет правила, по которым юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся рыболовством, должны предоставлять информацию в ОСМ.

На сайте Центра системы мониторинга рыболовства и связи разместили справочники ОСМ. В них коды для судовых суточных донесений, орудий лова, типов судов и другие. Как сообщает корреспондент Fishnews, всего можно скачать 14 документов.

Также ЦСМС на своем сайте отвечает на вопросы по новому порядку передачи данных. Опубликованы уже два блока таких разъяснений. Задать вопросы можно через форму обратной связи.

Fishnews