Предприятия получили добавку по квотам
Общий допустимый улов целого ряда промысловых объектов на Дальнем Востоке увеличен. Теперь Росрыболовство распределило дополнительные объемы по предприятиям.
Изменения в распределение квот добычи в морских водах по пользователям для Дальневосточного бассейна внесены приказом Росрыболовства от 30 июня 2020 г. № 334.
Это объемы вылова минтая, трески, синего краба в Западно-Беринговоморской зоне, краба-стригуна опилио на Восточном Сахалине, минтая и трески в Чукотской зоне. Также распределены квоты добычи минтая в подзоне Приморье.
Как сообщает корреспондент Fishnews, корректировки потребовалось вносить в связи с увеличением ОДУ на 2020 г.
Допустимый улов минтая в Чукотском море ранее не устанавливался, так что квоты по этому объекту пока не распределены.
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