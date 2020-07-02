02 июля 2020 года

Приморское теруправление Росрыболовства приглашает рыбаков-любителей за информацией

Поклонникам рыбалки в Приморском крае напоминают о соблюдении закона. Необходимую информацию территориальное управление Росрыболовства собрало в специальном разделе на своем сайте.

Отправляясь за уловом, граждане должны учитывать требования федерального закона о любительской рыбалке и правил рыболовства для Дальневосточного бассейна.

Так, напомнили в Приморском теруправлении Росрыболовства, введены учет и обязательная поштучная маркировка сетных орудий лова. Как зарегистрировать сети, можно узнать из памятки на сайте территориального управления, сообщает корреспондент Fishnews.

«При этом, согласно правилам рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утвержденным приказом Минсельхоза России от 23.05.2019 № 267, при любительском рыболовстве запрещается применение плавных, донных и ставных сетей в прилегающих к территории Приморского края внутренних морских водах Российской Федерации и территориальном море Российской Федерации - в подзоне Приморье, и во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на территории Приморского края», - обратили внимание в рыбоохране.

В территориальном управлении также напомнили о необходимости соблюдать суточные нормы добычи при любительском лове - они приводятся в правилах рыболовства.

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