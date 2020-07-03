03 июля 2020 года

Моряки вовремя подоспели на помощь утопающему в бухте Андреева

Экипаж транспортного рефрижератора «Симфония» группы компаний «Доброфлот» спас утопающего в бухте Андреева в Приморском крае. Помощь потребовалась рыбаку-любителю из близлежащего поселка.

3 июля в 4:40 при обходе судна в районе кормы матрос Евгений Биткин заметил тонущего человека, рассказали Fishnews в пресс-службе «Доброфлота». На «Симфонии» незамедлительно объявили тревогу «человек за бортом».

В воде находился мужчина преклонного возраста в зимней одежде (позже выяснилось, что это рыбак-любитель из ближайшего поселка). Рядом дрейфовала перевернутая резиновая лодка. Уставший мужчина не мог самостоятельно поймать спасательный круг, начал захлебываться водой и тонуть. «Времени на спуск шлюпки уже не оставалось, поэтому матрос Евгений Биткин, предварительно надев спасательный жилет и обвязавшись страховочным концом, прыгнул за борт и спас мужчину. Страховку осуществляли моторист Игорь Ермаков и помощник капитана Михаил Бабич», – отметили в пресс-службе.

Совместными усилиями экипажа рыбака подняли на борт. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. Через некоторое время он самостоятельно покинул судно.

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