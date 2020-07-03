Новости
Моряки с транспортного рефрижератора «Симфония» вовремя пришли на помощь утопающему. Фото пресс-службы ГК «Доброфлот»

Моряки вовремя подоспели на помощь утопающему в бухте Андреева

Экипаж транспортного рефрижератора «Симфония» группы компаний «Доброфлот» спас утопающего в бухте Андреева в Приморском крае. Помощь потребовалась рыбаку-любителю из близлежащего поселка.

3 июля в 4:40 при обходе судна в районе кормы матрос Евгений Биткин заметил тонущего человека, рассказали Fishnews в пресс-службе «Доброфлота». На «Симфонии» незамедлительно объявили тревогу «человек за бортом».

В воде находился мужчина преклонного возраста в зимней одежде (позже выяснилось, что это рыбак-любитель из ближайшего поселка). Рядом дрейфовала перевернутая резиновая лодка. Уставший мужчина не мог самостоятельно поймать спасательный круг, начал захлебываться водой и тонуть. «Времени на спуск шлюпки уже не оставалось, поэтому матрос Евгений Биткин, предварительно надев спасательный жилет и обвязавшись страховочным концом, прыгнул за борт и спас мужчину. Страховку осуществляли моторист Игорь Ермаков и помощник капитана Михаил Бабич», – отметили в пресс-службе.

Совместными усилиями экипажа рыбака подняли на борт. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. Через некоторое время он самостоятельно покинул судно.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Моряки с транспортного рефрижератора «Симфония» вовремя пришли на помощь утопающему. Фото пресс-службы ГК «Доброфлот»
  • Помощь потребовалась рыболову из близлежащего поселка. Фото пресс-службы ГК «Доброфлот»
    • Задать вопрос редакции
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    В непростых условиях отрасль работает стабильно

    Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

    Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

    Лев БОЧАРОВ

    Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

    Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

    Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

    Александр КОЗЛОВ

    Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор Expo Solutions Group (ESG) Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Отрасли не хватает живого общения

    Заведующий сектором оперативного прогнозирования условий среды и промысла лаборатории промысловой океанографии Тихоокеанского филиала ВНИРО, начальник научно-исследовательской станции «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

    Заведующий профильным сектором лаборатории промысловой океанографии ТИНРО

    Дмитрий АНТОНЕНКО

    Куда уходит сайра

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края

    Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Коронавирус бросил нам новые вызовы

    Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

    Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

    Дан БЕЛЕНЬКИЙ

    Заводы Главрыбвода перестраиваются на более ценные виды рыб

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Владимир ГРИГОРЬЕВ

    Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера

    Владимир ГРИГОРЬЕВ

    Рыбаки несут убытки из-за действий пограничников

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

    Александр ДУПЛЯКОВ

    Новое требование для промысла краба грозит потерями для отрасли

    Все материалы

    Крупным планом

    Замороженный улов северной креветки

    Северная креветка завоевывает рынок

    Конструкторское бюро «Восток» разработало проект среднего траулера, по характеристикам соответствующий целому ряду различных типов объектов инвестиций

    Азимут на восток

    АРПП укрепляет позиции

    АРПП укрепляет позиции

    По итогам прошлого года предприятия Росрыбхоза произвели 204,5 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры

    Совет Росрыбхоза утвердил новые задачи

    Все материалы

    События

    Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

    Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

    В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

    Под «Парусами мира»

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.