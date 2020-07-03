03 июля 2020 года

Бизнес получил еще один канал для связи с таможней

Для предпринимателей Дальнего Востока открылась приемная Общественного совета при ФТС. Это площадка должна обеспечить дополнительные возможности для взаимодействия таможни и бизнеса.

Общественная приемная Общественного совета при ФТС открылась во Владивостоке. Это первая такая площадка в России, рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ).

Общественный совет призван осуществлять общественный контроль за деятельностью Федеральной таможенной службы, в том числе рассматривать общественно значимые нормативно-правовые акты, участвовать в мониторинге качества оказания госуслуг.

Приемная открыта по адресу ул. Толстого, 32А, кабинет 512. Через общественную приемную представители бизнеса смогут обращаться для решения волнующих вопросов.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews