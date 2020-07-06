06 июля 2020 года

Моряки смогут поучаствовать в переписи населения досрочно

Всероссийская перепись населения для моряков российского рыболовного и торгового флота будет иметь свои особенности. Так, предусмотрена возможность досрочного участия для людей, которые уходят в море.

Основной этап Всероссийской переписи населения (ВПН) пройдет с 1 по 30 апреля 2021 г. Нынешняя перепись станет 12-й в истории страны.

Для разных категорий россиян определен различный порядок переписи. Так, перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях пройдет с 1 октября 2020 г. по 30 июня 2021 г.

Свои особенности будет иметь и перепись находящихся в плавании моряков российских рыболовных и торговых судов. Органы статистики совместно с администрациями портов заранее подготовят списки судов и членов экипажей, планирующих выход в море в период переписной кампании. Если выход в рейс предстоит до начала переписи, то моряки дальнего плавания будут переписаны в досрочном порядке. Также переписные листы за моряков, находящихся на дату переписи населения в плавании, могут заполнить члены их семей, рассказали Fishnews в медиаофисе ВПН.

Также и моряки на судах, и члены их семей на суше смогут самостоятельно пройти интернет-перепись – на портале госуслуг.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews