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Перспективы российского промысла тунца в Атлантическом океане наука оценивает в 20 тыс. тонн ежегодно. Фото пресс-службы АтлантНИРО

Ученые указали на тунцовые перспективы Атлантики

По мнению отраслевой науки, перспективы российского промысла тунца в Атлантическом океане могут составить 20 тыс. тонн в год. Половина этого объема приходится на открытую часть океана, остальное – на зоны африканских государств.

Данные по оценке запасов тропических тунцов (полосатого, желтоперого и большеглазого) и состоянию ресурсов малых тунцов показывают возможность возобновления специализированного промысла этих видов российскими судами. Об этом говорится в обзоре, подготовленном Атлантическим филиалом ВНИРО (АтлантНИРО).

«Возможный годовой вылов тунцов России в Атлантике будет определяться промысловым усилием при организации специализированного промысла. При наличии 4–5 сейнеров и с учетом сезонного распределения тунцов – объектов кошелькового промысла, годовой вылов может составить 20 тыс. тонн, в том числе в открытой части океана – 10 тыс. тонн и зонах африканских государств – 10 тыс. тонн», – сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

В обзоре отмечено, что для работы в зонах иностранных государств потребуется получение лицензий. Наиболее перспективными для промысла ученые считают ИЭЗ Сьерра-Леоне, Либерии, Островов Зеленого Мыса, Экваториальной Гвинеи, Габона, Кот-д´Ивуара, Ганы, Сан-Томе и Принсипи, Анголы. Прилов тунцов при траловом способе добычи на шельфе африканских государств будет зависеть от объема вылова целевых объектов (ставриды, сардины, скумбрии и других) и районов работы флота.

По оценке АтлантНИРО, условия для возобновления отечественного специализированного промысла тунцов, в частности, кошелькового, можно считать благоприятными. С правовой точки зрения у России для этого есть все возможности: членство в Международной комиссии по сохранению тунцов Атлантического океана (ИККАТ), история промысла, вклад в исследования, возможности заключения договоров для промысла в ИЭЗ прибрежных государств.

По информации филиала, в 1980–1990 гг. отечественный флот в Атлантике осваивал до 25 тыс. тонн тунцов в год. Максимальный вылов специализированным флотом (кошельковыми неводами и ярусами) составлял 9 тыс. тонн. В качестве прилова тралами добывалось до 16 тыс. тонн тунцовых. В 2000–2009 гг. добычу вели от 4 до 7 российских сейнеров, но промысел был свернут из-за технологического устаревания и физического износа судов.

Сейчас российский вылов тунцов формируется только за счет их прилова траулерами у побережья Африки - до 5 тыс. тонн в год. Тем не менее последние три года рыбопромышленники проявляют постоянный интерес к этому промыслу. «В настоящее время одна из инвестиционных компаний России занимается оформлением документов на купленные суда для ведения промысла тунцов в Атлантике», – уточнили в АтлантНИРО.

Специалисты обращают внимание, что для организации промысла потребуются определенные действия. В том числе внесение тунцеловных судов в Госреестр России, получение разрешений и согласований на ведение промысла, регистрация флота в ИККАТ и запрос регламентирующей информации у отраслевой науки.

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