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Заместитель председателя правительства – министр образования Приморского края Наталья БОНДАРЕНКО рассказала журналистам о новом формате обучения в старших классах

Школы Приморья перейдут на обучение по профилю

Старшеклассники в школах Приморского края в новом учебном году начнут получать образование по определенному профилю – возможен и естественно-научный, технологический уклоны.

Изменения предусмотрены федеральным государственным образовательным стандартом. Возможных профилей пять – естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный, сообщает корреспондент Fishnews. Первые четыре профиля предусматривают углубленное изучение определенных предметов.

Также обучение может осуществляться по универсальному профилю, когда школьники занимаются изучением базовых предметов – при этом в школе могут быть созданы группы, которые больше погрузятся в изучение каких-либо дисциплин. Об этом журналистам рассказала зампред правительства – министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Школа сама определяет, по какому профилю она будет вести обучение. Для этого важна материальная база, а также преподавательский состав. Введение нового формата предполагает очень активную позицию родителей и школьников, ведь они будут делать выбор, где и чему учиться, отметила министр. Учебные заведения заранее проводили опросы на эту тему, сообщила Наталья Бондаренко.

Fishnews

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