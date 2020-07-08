08 июля 2020 года

Об истребленном млекопитающем расскажет морская капуста

В акватории заповедника «Командорский» стартовали исследования бурых водорослей. Собранные данные позволят, в частности, рассчитать возможную численность истребленной более 250 лет назад коровы Стеллера.

На Командорских островах зафиксировано около 180 видов водорослей-макрофитов. 30 из них представлены бурыми водорослями, среди которых 3 вида алярий и 5 видов ламинарий, рассказали Fishnews в пресс-службе заповедника.

Как и другие живые организмы, водоросли подвержены вспышкам и снижениям численности, и даже локальному изменению видового состава. Например, у специалистов нет единого мнения: обитала ли в водах Командор гигантская водоросль макроцистис, которая обычна на Восточных Алеутских островах? Исследователи XIX в. часто описывали эту «алеутскую погремушку» у побережья Командорских островов, а как современные данные фиксируют только выброшенные на берег водоросли.

Пространственное распределение и площадь полей алярий, как и запасы ламинарий, подвержены межгодовым изменениям и зависят от сезона. В зимний период шторма повреждают верхние части водорослей и плантации морской капусты пропадают из вида. При этом подводная часть – ризоиды с черешком и частью пластины – сохраняется и активно разрастается с приходом весны.

Среди таких полей в свое время паслась стеллерова корова – эндемик Командорских островов, истребленный человеком всего за 27 лет с момента открытия вида. На острове Беринга до сих пор встречаются останки этого млекопитающего.

Исследования пространственного распределения и площади полей алярий на Командорских островах проводят впервые. «Мы планировали выполнение этой работы уже давно, в рамках изучения экологии калана, но в этом году к нам поступил интересный запрос от молодого канадского исследователя, который пишет диссертацию по экологии морской коровы Стеллера. Поскольку она обитала только на Командорах, то, естественно, собрать какой-то материал можно только здесь. И к исследованиям морской капусты добавилась еще одна нетривиальная задача», — рассказал заместитель директора по науке Евгений Мамаев.

Одной из целей является определение потенциальной продуктивности командорской акватории – оценка запасов бурых водорослей. Морская корова относилась к отряду сирен, к которым принадлежат их ныне живущие ближайшие родственники — дюгони.

Науке известны энергетические потребности родственных видов, на основе математического моделирования этих данных можно рассчитать, сколько морской капусты необходимо было одной стеллеровой корове в сутки. Оценив биомассу водорослей, исследователи смогут вычислить потенциальную численность эндемика до момента его истребления и узнать ряд экологических особенностей вида.

Работы ведутся в несколько этапов. Весной ландшафтовед заповедника Ирина Чильчигешева составила предварительную схему распределения полей на основе GPS-данных с морских патрулирований акватории. Сейчас уточняются границы пространственного распределения алярий. Уже собрана информация по острову Беринга, острову Топорков и Арьему Камню. Завершающим этапом станут научные работы на острове Медном и создание карты распределения и площади полей.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews