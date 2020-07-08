08 июля 2020 года

Рыбные запасы Черного моря проверили ученые

Специалисты ВНИРО обследовали состояние и распределение промысловых рыб в российской части Черного моря. В контрольных уловах были шпрот, мерланг, хамса, барабуля, ставрида, камбала-калкан, скаты и другие виды.

Экспедицию провели сотрудники Азово-Черноморского филиала института. Участники рейса на рыболовном сейнере «Илия» с 27 мая по 15 июня выполнили контрольные траления и научно-исследовательские работы в Керченско-Таманском и Кавказском районах, в прибрежных водах Крымского полуострова.

Была обследована вся акватория российских территориальных вод и исключительной экономической зоны в Керченско-Таманском районе. Всего проведено 126 учетных тралений и 70 ихтиопланктонных операций на 26 комплексных станциях, рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

Также с судна выполнялся визуальный учет морских млекопитающих. Во время рейса встречались два основных вида — дельфины афалина и белобочка.

Сейчас собранные в экспедиции материалы проходят обработку и анализ в лабораториях. По результатам исследований будут разработаны прогнозы рекомендованного объема вылова на 2022-2023 гг.

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