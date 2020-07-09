09 июля 2020 года

Географию КМНС подкорректируют в документах

Перечень мест проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов собираются обновить. Причина - изменение названий населенных пунктов в связи с административной реформой.

Проект соответствующего распоряжения правительства размещен на портале regulation.gov.ru. Разработчик документа – Федеральное агентство по делам национальностей. В пояснительной записке указано, что поправки вносятся по представлениям региональных органов власти «‎в целях актуализации наименований муниципальных образований в связи ‎с изменением их административно-территориального устройства».

Как сообщает корреспондент Fishnews, коррективы затрагивают шесть регионов - Республику Бурятия, Приморский край, Сахалинскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ.

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