Географию КМНС подкорректируют в документах
Перечень мест проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов собираются обновить. Причина - изменение названий населенных пунктов в связи с административной реформой.
Проект соответствующего распоряжения правительства размещен на портале regulation.gov.ru. Разработчик документа – Федеральное агентство по делам национальностей. В пояснительной записке указано, что поправки вносятся по представлениям региональных органов власти «в целях актуализации наименований муниципальных образований в связи с изменением их административно-территориального устройства».
Как сообщает корреспондент Fishnews, коррективы затрагивают шесть регионов - Республику Бурятия, Приморский край, Сахалинскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ.
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