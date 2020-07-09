09 июля 2020 года

Главу Хабаровского края подозревают в организации убийств

В Хабаровске задержан губернатор края Сергей Фургал. Следствие намерено предъявить ему обвинение в организации убийств предпринимателей и покушения на убийство.

Задержание провели в рамках расследования многоэпизодного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного комитета России. По его информации, группа совершала преступления в 2004-2005 гг. в Хабаровском крае и Амурской области.

По данным ведомства, Сергей Фургал является организатором убийств ряда предпринимателей и покушения на убийство. СК опубликовал кадры отправки губернатора в Москву. В ближайшее время в столице с ним предполагается провести следственные действия и предъявить обвинение. Пресс-служба отмечает, что ранее по этому делу задержаны и арестованы четверо других подозреваемых.

По информации ТАСС, речь идет об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 г. и Олега Булатова в 2005 г., а также о покушении на амурского бизнесмена Александра Смольского. Фигурантов уголовного дела проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области.

Сергей Фургал, выдвинутый ЛДПР, был избран губернатором Хабаровского края 23 сентября 2018 г. В связи с задержанием на сайте Change.org опубликована петиция в его защиту.

В случае отстранения Сергея Фургала выборы главы региона пройдут в сентябре 2021 г., пишет РИА «Новости».

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