10 июля 2020 года

Излишек кукумарии не пустили в Китай

В Приморье уссурийские таможенники пресекли незаконный вывоз в КНР почти 600 кг пресно-сушеной кукумарии. По данным ведомства, предприятие-экспортер занизило в документах вес товара.

Лишние гидробионты выявили в двустороннем автомобильном пункте пропуска «Полтавка». Компания-экспортер из Сахалинской области подала таможенную декларацию на вывоз в Китай почти 20 тонн пресно-сушеной кукумарии.

«После сверки данных, заявленных в таможенной декларации, и досмотре фуры в пункте пропуска выяснилось, что реальный вес превысил указанный в декларации», - сообщили Fishnews в пресс-службе Уссурийской таможни.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недостоверное декларирование товаров). Компании грозит штраф в размере от половины до двукратного размера стоимости продукта с конфискацией.

Мешки с голотуриями изъяты и помещены на склад временного хранения. Проводится расследование.

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