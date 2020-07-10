10 июля 2020 года

Озера Сибири предлагают под промысел

В Омской области объявлен конкурс на 10 озерных и один речной участок для промышленное рыболовство. Заявки принимаются до 11 августа.

Организатор торгов – региональное министерство природных ресурсов и экологии, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, рыболовные участки площадью от 9 га до 1152 га расположены в Большереченском, Большеуковском, Знаменском, Крутинском, Оконешниковском, Тевризском и Усть-Ишимском районах. Стартовые цены – от 28 рублей до 3,7 тыс. рублей.

Критериями оценки и сопоставления заявок претендентов станут средневзвешенные показатели освоения лимитов, среднесуточное производство рыбопродукции и средняя численность работников за последние 4 года, а также размер предлагаемой платы.

Конверты с заявками планируется вскрыть 11 августа в Омске. Договоры с победителями заключат на 20 лет.

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