10 июля 2020 года

Аквафермеров уравняют в правах с пчеловодами

Минприроды разместило для публичного обсуждения законопроект, разрешающий использовать лесные территории для товарного рыбоводства. Речь идет о лесах, расположенных в водоохранных зонах и на берегозащитных участках вдоль водных объектов.

Проект поправок к Лесному кодексу опубликован на портале regulation.gov.ru. Законопроект направлен на урегулирование вопроса с использованием лесов для товарного рыбоводства (аквакультуры), сообщает корреспондент Fishnews.

Сейчас на лесных участках, предоставленных для сельского хозяйства и расположенных вдоль водных объектов, допускается размещение навесов и других временных построек для нужд рыбоводов. Однако в лесах, находящихся в водоохранных зонах, а также на берегозащитных участках, сельское хозяйство запрещено, а значит разместить там объекты лесной инфраструктуры для товарного рыбоводства нельзя.

В связи с этим Минприроды предлагает внести изменения в статьи 113 и 119 Лесного кодекса РФ. Они устраняют этот барьер и добавляют аквакультуру к сенокошению и пчеловодству – видам деятельности, которыми разрешено заниматься в лесах, «расположенных в водоохранных зонах, а также на особо защитных участках лесов, относящихся к берегозащитным участкам», расположенным вдоль водных объектов.

Публичное обсуждение текста законопроекта и антикоррупционная экспертиза продлятся до 29 июля.

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