13 июля 2020 года

Акватории Красноярского края разыграют на торгах

Четыре рыбоводных участка в Красноярском крае выставило на аукцион Енисейское теруправление Росрыболовства. Заявки принимаются до 10 августа.

Согласно документации торгов, участки находятся в Шарыповском, Шушенском и Березовском районах, сообщает корреспондент Fishnews. Два РВУ расположены на озерах, еще два – на реке Енисей (один из них - на Майнском водохранилище). Площадь этих акваторий составляет от 1 га до 38 га, стартовые цены – от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

Два участка предлагаются под индустриальную аквакультуру, два – под пастбищную. Аукцион предполагается провести 17 августа в Красноярске. С победителями заключат договоры на 25 лет.

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