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В перечень отмененных правовых актов вошли Санитарные правила для судов флота рыбной промышленности внутренних водоемов СССР

Санитарные правила прошли фильтр «регуляторной гильотины»

Роспотребнадзор опубликовал список актов СССР в сфере санитарии, которые признаны недействующими. В перечень вошли и документы о регулировании в рыбной отрасли.

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление о признании недействующими 32 актов советского периода. Как сообщает корреспондент Fishnews, в список вошли и документы в сфере рыбной промышленности:

– Санитарные правила для судов флота рыбной промышленности внутренних водоемов СССР, утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 7 августа 1980 г. № 2195-80;

– Нормы искусственного освещения на судах морского флота, утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 15 декабря 1981 г. № 2506-81;

– Дополнение к «Нормам искусственного освещения на судах морского флота» № 2506-81 для морских судов флота рыбной промышленности, утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 14 января 1986 г. № 4066-86;

– Санитарные требования при переработке морепродуктов на судах, утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 18 июня 1987 г. № 4393-87.

Напомним, что устаревшие правовые акты отменяются в рамках механизма «регуляторной гильотины», запущенного при реформировании государственного контроля и надзора.

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