14 июля 2020 года

Промысел нерки отстает от прошлых лет

Уловы на лососевой путине превысили 17,5 тыс. тонн. Помимо традиционно лидирующего Камчатского края в промысел все активнее включаются и другие дальневосточные регионы.

По состоянию на 13 июля вылов тихоокеанских лососей составил 17,5 тыс. тонн. Более 70% этого объема – 12,3 тыс. тонн – добыто в водах Камчатского края. Вторую позицию занимает Хабаровский край – почти 2,4 тыс. тонн, а замыкает тройку Сахалинская область – 1,3 тыс. тонн.

В уловах на первое место вышла горбуша, объемы изъятия которой достигли 8,4 тыс. тонн, или 48% от общего вылова. По мнению ученых, это связано с началом массового подхода этого вида в реки северо-востока Камчатки. Хотя по сравнению с предыдущими цикличными годами уловы горбуши в Карагинской подзоне пока небольшие — около 4 тыс. тонн, что на 72% меньше, чем в 2018 г.

Развитие нерестового хода горбуши также наблюдается в реках Магаданской области и Сахалинского залива (в границах Хабаровского края). При этом вылов горбуши магаданскими предприятиями находится на уровне 2018 г., тогда как в Сахалинском заливе он более чем в пять раз превышает показатель предыдущего «четного» года.

В соответствии со стратегией промысла тихоокеанских лососей в Хабаровском крае на минувшей неделе завершился промышленный лов горбуши в реке Амур и Амурском лимане. К моменту остановки промысла рыбаки успели освоить около 1,3 тыс. тонн горбуши.

Ситуация по нерке по-прежнему выглядит хуже, чем в предыдущие годы. Суммарный вылов этого вида с начала путины составил 6,7 тыс. тонн, из которых 1,5 тыс. тонн добыто за последнюю неделю в Камчатском заливе. «Текущий год показывает наихудший результат по вылову нерки реки Камчатка – добыто 5 тыс. тонн при среднем объеме вылова в 2014 – 2019 гг. около 9,1 тыс. тонн», – сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

По информации департамента анадромных рыб ВНИРО, озерновской нерки добыто 434 тонны, что почти вдвое меньше средних показателей на аналогичную дату в 2014 – 2019 гг. Однако массовый ход нерки этого стада начнется только во второй половине июля, и пока окончательно оценивать подходы нельзя.

Вылов кеты подрос уже до 2,3 тыс. тонн. Сейчас ее добывают в основном на Северных Курилах и в Камчатском крае. Объемы добычи чавычи и симы изменились незначительно и составляют 275 и 3,9 тонны соответственно.

По данным морских учетных съемок, численность горбуши в 2020 г. уступает только результатам исследований 2010 г., 2012 г. и 2018 г. «Опираясь на тренд, отражающий зависимость численности производителей, подошедших в реки бассейна Охотского моря, от численности рекрутов, учтенных в прикурильских водах Тихого океана, в текущем году численность подхода охотоморской горбуши может составить около 160 млн рыб», – уточнили во ВНИРО.

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