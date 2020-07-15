15 июля 2020 года

Продукция из замороженной рыбы пойдет в зачет по инвестквотам

Минсельхоз подготовил поправки в правовую базу по инвестиционным квотам добычи: при получении объемов под строительство берегового завода предполагается учитывать производство продукции из уловов водных биоресурсов, прошедших обработку.

Проект постановления, предусматривающий изменения в правовые акты по инвестквотам, проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. ОРВ позволяет выявить в документах проблемные места и возможные барьеры для бизнеса еще до принятия. На сайте regulation.gov.ru уже размещена доработанная версия изменений, сообщает корреспондент Fishnews.

Пользователи, получая инвестиционные квоты, принимают на себя ряд обязательств, в том числе по производству продукции на объекте инвестиций. Предлагается предусмотреть, что в случае с береговыми заводами в зачет будут идти и объемы, выпускаемые из уловов водных биоресурсов, прошедших одну или несколько технологических операций - сортировку, охлаждение, заморозку, потрошение, обезглавливание.

Таким образом, правовая база по инвестквотам должна учесть производственную практику, ведь уловы ВБР, согласно действующему законодательству, это только «водные биоресурсы, извлеченные (выловленные) из среды обитания».

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