15 июля 2020 года

Плату за посещение ООПТ рассчитают по системе

Утверждены правила определения платы за посещение особо охраняемых природных территорий для физических лиц. Действие документа не распространяется на жителей населенных пунктов в границах ООПТ.

Правила утверждены постановлением правительства РФ от 13 июля 2020 г. № 1039. Предусмотрено, что размер платы устанавливается для каждой особо охраняемой природной территории, сообщает корреспондент Fishnews.

Стоимость посещения ООПТ федерального значения будут определять управляющие федеральные государственные бюджетные учреждения по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Плату за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения установят высшие исполнительные органы государственной власти субъекта Федерации. Сколько стоит побывать на ООПТ местного значения, решат соответствующие органы местного самоуправления.

Размер платы за одно посещение ООПТ федерального, регионального и местного значения должен составлять не менее 1%, 0,5% и 0,25% соответственно от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране.

При установлении платы рекомендуется учитывать уровень спроса на посещение особо охраняемой природной территории, наличие на ней уникальных объектов, инфраструктуры и материально-технической базы для обслуживания посетителей.

Бесплатно посетить ООПТ могут инвалиды, участники ВОВ, пенсионеры, дошкольники и школьники, а также ряд других льготных категорий граждан.

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