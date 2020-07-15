Ученые проводят эксперимент с австралийским раком
Специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО пробуют выращивать австралийского красноклешневого рака в индустриальных условиях. Планируется сформировать ремонтно-маточное стадо.
К экспериментальным работам с австралийским красноклешневым раком ученые КаспНИРХ приступили в текущем году. Молодь подращивают в системе с установкой замкнутого водоснабжения на научно-экспериментальном комплексе аквакультуры «БИОС».
В филиале отметили, что этот рак – относительно новый объект для мировой аквакультуры.
«Работы по культивированию данного вида были начаты на территории России сравнительно недавно. Свою популярность австралийский красноклешневый рак завоевал за высокую скорость роста и неприхотливость к условиям содержания», – рассказали Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ.
В мае сотрудники «БИОСа» проводили работы по запуску биофильтра, контролировали гидрохимические показатели. Также были подготовлены укрытия для раков (в естественных условиях они живут в норках).
Молодь разных возрастов завезли в начале июня. Перед заселением в систему раков обработали в профилактических целях и адаптировали к новым условиям обитания.
На основе результатов эксперимента ученые подготовят рекомендации по формированию ремонтно-маточного стада красноклешневого рака.
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.