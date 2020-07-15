15 июля 2020 года

Ученые проводят эксперимент с австралийским раком

Специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО пробуют выращивать австралийского красноклешневого рака в индустриальных условиях. Планируется сформировать ремонтно-маточное стадо.

К экспериментальным работам с австралийским красноклешневым раком ученые КаспНИРХ приступили в текущем году. Молодь подращивают в системе с установкой замкнутого водоснабжения на научно-экспериментальном комплексе аквакультуры «БИОС».

В филиале отметили, что этот рак – относительно новый объект для мировой аквакультуры.

«Работы по культивированию данного вида были начаты на территории России сравнительно недавно. Свою популярность австралийский красноклешневый рак завоевал за высокую скорость роста и неприхотливость к условиям содержания», – рассказали Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ.

В мае сотрудники «БИОСа» проводили работы по запуску биофильтра, контролировали гидрохимические показатели. Также были подготовлены укрытия для раков (в естественных условиях они живут в норках).

Молодь разных возрастов завезли в начале июня. Перед заселением в систему раков обработали в профилактических целях и адаптировали к новым условиям обитания.

На основе результатов эксперимента ученые подготовят рекомендации по формированию ремонтно-маточного стада красноклешневого рака.

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