15 июля 2020 года

Браконьерского краба «приняли» на причале

Во Владивостоке пограничники и сотрудники Росгвардии изъяли из незаконного оборота более 400 кг крабовых конечностей. Морепродукцию перехватили во время перегрузки на катерной стоянке.

Двоих местных жителей задержали в бухте Улисс. «На борту маломерного плавсредства и в автомобиле обнаружено восемь пластиковых корзин и два мешка с конечностями краба-стригуна опилио. Документы, подтверждающие законность происхождения водных биологических ресурсов, приморцы не предоставили», - рассказали Fishnews в пресс-группе краевого погрануправления.

Проводится разбирательство, по окончании которого будет принято процессуальное решение.

Между тем вынесен приговор четырем жителям Владивостока, ранее пойманным на браконьерстве. Тогда пограничники изъяли более 4 тонн ценных гидробионтов и продукции из них.

Суд признал фигурантов дела виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство). Общая сумма назначенных штрафов составила около 850 тыс. рублей, отметили в погрануправлении.

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