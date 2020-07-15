15 июля 2020 года

Рыбоводам упростят работу на лесных участках

Росрыбхоз поддержал проект поправок в Лесной кодекс, которые позволят рыбоводам размещать временные постройки на лесных участках в водоохранных зонах. Это упростит работу прежде всего садковых хозяйств, уточнили в ассоциации.

Законопроект, который до 29 июля проходит процедуру оценки регулирующего воздействия на портале regulation.gov.ru, должен решить проблему с использованием лесов для товарного рыбоводства.

Сейчас Лесной кодекс позволяет размещать на лесных участках навесы и другие временные постройки для нужд аквакультуры. Однако в лесах, расположенных в водоохранных зонах, а также на берегозащитных участках вдоль водных объектов, ведение сельского хозяйства, а значит, и товарного рыбоводства запрещено. Хотя рыбоводную инфраструктуру имеет смысл размещать как раз на территориях, прилегающих к водоемам.

Подготовленные Минприроды изменения в статьи 113 и 119 Лесного кодекса устраняют этот барьер и добавляют аквакультуру к видам деятельности, которыми разрешено заниматься в лесах таких категорий. «Законопроект вносит важные уточнения и добавляет товарное рыбоводство к разрешенным занятиям, для которых сделано исключение, – это пчеловодство и сенокошение», – рассказал Fishnews председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко.

По его словам, наиболее актуальны эти поправки для предприятий, которые занимаются индустриальным садковым рыбоводством в озерах, водохранилищах и других водных объектах. В первую очередь это форелевые хозяйства, а также в перспективе лососевые рыбоводные заводы на Дальнем Востоке. «Если примут это решение, такие предприятия смогут нормально работать», – заявил руководитель ассоциации.

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