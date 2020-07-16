16 июля 2020 года

К сибирским рыболовам не пустили запрещенные снасти

В Челябинской области таможенники и пограничники задержали 5 км китайских синтетических сетей. Их везли из Алма-Аты (Казахстан) в Новосибирск.

Грузовик с товарами народного потребления остановили на пограничном КПП «Бугристое». В автомобиле нашли 200 рыболовных сетей, не заявленных в сопроводительных документах, сообщили Fishnews в пресс-службе Челябинской таможни. Длина каждой снасти составляет 25 м, их общий вес – почти 100 кг.

«Для сохранения водных биоресурсов законодательство не допускает ввоз на территорию России синтетических сетей, – напомнил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал. – Товар был отправлен на экспертизу, которая подтвердила, что данные сети являются орудиями лова и произведены из синтетических материалов».

Товар общей стоимостью около 50 тыс. рублей изъят. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в Российскую Федерацию). Статья предусматривает штраф с конфискацией.

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