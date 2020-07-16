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Работы проводились в Мешинском заливе. Фото пресс-службы КаспНИРХ

В Куйбышевском водохранилище прибавится рыбы

Специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО изучили нерест основных промысловых рыб в Куйбышевском водохранилище. Ожидается, что пополнение этого года будет в 2,5 раза больше среднемноголетних значений.

Работы проводились в Мешинском заливе (Лаишевский район Республики Татарстан) с 14 апреля по 21 мая. Ученые вели количественно-качественный учет уловов, собирали ихтиологический материал, оценивали состояние нерестилищ.

В апреле-мае водохранилище заполнялось с превышением нормального подпорного уровня (НПУ). «Это обеспечивает высокую эффективность нереста и наиболее благоприятно влияет на размножение рыб, что и наблюдалось на водоеме», – отметили в филиале.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ, в этом году были залиты самые эффективные пойменные части водоема с мягкой прошлогодней и вегетирующей растительностью. Массовый нерест в центральной части водохранилища основных промысловых рыб ‑ леща, сазана, карася, синца, густеры ‑ наблюдался 6-8 мая. Их повторный подход на нерест ученые зафиксировали 17-18 мая.

«Икра была отложена в весьма благоприятных условиях не только уровенного, но и температурного режима, – обратили внимание в филиале. – Массовый выклев личинки наблюдался 20-22 мая».

По методике определения эффективности нереста по уловам личинок установили, что их численность в водохранилище была наибольшей за период 2013-2020 гг. Уловы составляли 408 экземпляров на усилие при среднемноголетнем показателе в 164 экземпляров на усилие.

Таким образом, высокий уровень заполнения в весенний период стал решающим фактором для высокоэффективного нереста и успешного размножения рыб, резюмировали в КаспНИРХ.

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Fishnews

  • Работы проводились в Мешинском заливе. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Работы проводились в Мешинском заливе. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Ученые вели количественно-качественный учет уловов, собирали ихтиологический материал. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Разбор научных уловов. Фото пресс-службы КаспНИРХ
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