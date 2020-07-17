17 июля 2020 года

Маломерным судам не потребуются документы по МКУБ

Минсельхоз предусмотрел, что рыболовные суда длиной более 12 м и судовладельцы такого флота не проходят освидетельствование на соответствие требованиям МКУБ. Это должно ослабить административную нагрузку на предприятия.

Министерство сельского хозяйства РФ внесло изменения в Порядок освидетельствования рыболовных судов и их судовладельцев на соответствие требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ).

Как сообщает корреспондент Fishnews, предусмотрено, что освидетельствование на соответствие требованиям МКУБ осуществляется в отношении рыболовных судов длиной более 12 м и их судовладельцев.

Изменения опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации. Предполагается, что поправки помогут снизить нагрузку на судовладельцев, в том числе на малый бизнес.

Также должны выйти изменения в правила рыболовства.

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