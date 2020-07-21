В Приморье разыграют новый участок под марикультуру
Росрыболовство выставило на электронный аукцион аквакультурный участок в подзоне Приморье (Японское море), стартовая стоимость лота – около 982,5 тыс. рублей. Желающие принять участие в торгах должны подать заявки до 19 августа.
Согласно документации торгов, аукцион пройдет 26 августа, сообщает корреспондент Fishnews.
Участок площадью 102,02 га предназначен как для пастбищной, так и для индустриальной аквакультуры. Вид водопользования - обособленный. С победителем заключат договор на 25 лет.
Напомним, на электронные торги выставлен еще один участок в подзоне Приморье – площадью почти 130 га и начальной ценой 1,25 млн рублей. Торги намечены на 11 августа, заявки можно подавать по 3 августа включительно.
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